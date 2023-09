Millionen PCR-Tests werden versteigert

Die Firma, die hinter den „Covid Fighters“ steckt, ist in Konkurs. Jetzt werden in einer Online-Auktion 3,8 Millionen PCR-Mundspültests versteigert.

Das gesamte Lager der „Artichoke Biotech GmbH“ wird versteigert – das ist jene Firma, unter der die „Covid-Fighters“ aktiv waren, berichtet der ORF. Ab September 2021 bis Februar 2022 führten sie Testungen an allen Pflichtschulen in Nieder- und Oberösterreich durch. Auch in Pflegeheimen. Sogar an Kläranlagen führte die Firma Abwasser-Testungen durch.

Ende August meldet die Artichoke Biotech GmbH Konkurs an. 3,8 Millionen PCR-Mundspültests werden nun in der Online-Auktion Ende September versteigert. Desweiteren 1.700 Waren, etwa Laptops und Scanner. Ersteigern könne die Bestände jeder, der Interesse daran hat, so Geschäftsführer Boris Fahrnberger. Ein Kauf sei auch für Privatpersonen möglich.

Vom Konkurs der Firma sind laut Geschäftsführer 50 Mitarbeiter und 50 Gläubiger betroffen.