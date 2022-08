× Mord-Alarm: 57-jährige Frau tot aufgefunden

Mordermittlungen: Im Bezirk Baden wurde eine Frau mit Stichverletzungen tot aufgefunden.

Oberwaltersdorf. In einer Wohnung in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh eine 57-Jährige tot aufgefunden worden. Die Frau habe Stichverletzungen im Kopfbereich aufgewiesen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Nachmittag an.

Gefunden wurde die Frau laut dem Sprecher von Angehörigen. Ein Notarzt habe nur mehr den Tod der 57-Jährigen feststellen können. Die Ermittlungen wegen eines Gewaltverbrechens liefen vorerst gegen unbekannt.