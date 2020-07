Mord in OÖ: Lebensgefährtin mit Strick getötet

Die LPD Oberösterreich teilte über Twitter mit, dass ein Mann aus dem oberösterreichischen Mühlkreis im Verdacht steht seine Lebensgefährtin ermordet zu haben.

Neustift im Mühlkreis (OÖ). In Neustift im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) soll am Dienstag ein 60-jähriger Mann seine um ein Jahr jüngere Lebensgefährtin getötet haben. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Offenbar war zuvor ein Beziehungsstreit eskaliert.

"Hab meine Frau aufgehängt"

Die Tat soll sich am Dienstag gegen 10 Uhr ereignete haben. Der Verdächtige selbst rief bei der Polizei an soll dabei „Ich habe meine Frau aufgehängt“ in den Hörer gestottert haben. Der 60-Jährige wollte sich anschließend das Leben nehmen, konnte aber von den Polizisten festgenommen werden. Weitere Details zu Tathergang und Tatmotiv sind derzeit nicht bekannt.

