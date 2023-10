× Motorrad prallt in Kurve gegen Lkw: Biker stirbt bei Kollision

Furchtbarer Zusammenstoß zwischen Motorrad und Lkw: Ein Biker in Grabensee hatte keine Chance und verstarb noch am Unfallort.

Die Bilder des völlig demolierten Motorrads lassen die Wucht des Aufpralls erahnen: Eine Kollision im Straßenverkehr hat am Freitagnachmittag in Grabensee in der Gemeinde Asperhofen (Bezirk St. Pölten Land) ein Todesopfer gefordert.

Ein Biker verlor offenbar in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, der mit Holz beladen war.

Obwohl die Rettungskräfte rasch vor Ort waren und sofort Reanimierungsmaßnahmen beim Motorradfahrer durchgeführt wurden, überlebte der Mann nicht. Er erlag noch am Ort des tragischen Unglücks seinen schweren Verletzungen.

Das Motorrad erlitt einen Totalschaden, auch die Fahrerkabine des Lkw wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.