Neuer Besitzer stellt Weichen für Magna Racino

Die Comer Group sammelt derzeit Ideen in der Region für den Weiterbetrieb in Ebreichsdorf. Von Bettina Mader

Veranstaltungen wie das abgesagte Rolling Loud sind für die neuen Besitzer des Magna Racino nicht vom Tisch, informierte eine Sprecherin auf oe24-Anfrage. Die Absage wurde demnach nicht von der Comer Group in die Wege geleitet und man zeigt sich durchaus überrascht.

Wie sich Magna Racino in die Region einbetten ließe

Vielmehr loten die neuen Besitzer unter der Führung des irischen Milliardärs Luke Comer genau aus, wie das Magna Racino sich am besten in die Region einfügen könnte. „Es gibt viele interessierte Menschen mit vielen unterschiedlichen Ideen. Aber es ist nichts fixiert,“ so die Sprecherin.

Pferdesport könnte am Areal bleiben

Etwas mit Pferden sei die große Frage, genauso wie Veranstaltungen. Aber alles mit Land, Bund und Gemeinden abgestimmt. Comer ist auch im Immobilienbereich tätig und als Entwickler. Nächste Woche könnte es weitere Infos geben aber konkrete Termine mit offiziellen Stellen gäbe es noch nicht.