Neues ''MaXi TAXi'' deckt ganz Wiener Neustadt ab

Inhaber einer Zeitkarte fahren gratis mit dem "MaXi TAXi", eine Normalfahrt kostet 1,90 Euro.

Für alle Nachtschwärmer, denen der letzte Bus vor der Nase davongefahren ist oder ein reguläres Taxi zu teuer ist, gibt es in Wiener Neustadt das Anrufsammeltaxi "MaXi TAXi", das die Stadt gemeinsam mit VOR betreibt. Abgedeckt wird mit dem neuen Angebot das gesamte Stadtgebiet, Einstiegsstellen sind die durchwegs bestehenden Bushaltestellen. Die Fahrgäste werden dann sicher direkt vor die Haustüre gebracht.

„Das Anrufsammeltaxi gibt es ja schon seit vielen Jahren. Aber jetzt ist es noch attraktiver. Durch den Wegfall des Komfort-Zuschlags kostet es exakt gleich viel wie eine Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel .Aus diesem Anlass haben wir das Anrufsammeltaxi nun auch neu designed und auf ‚MaXi TAXi‘ umgetauft. Durch die Zeiten in der Nacht ist es auch das ideale Angebot für junge Menschen, um von den Lokalen in der Innenstadt günstig und sicher nach Hause zu kommen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Mobilitätsstadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP).

Das „MaXi TAXi“ muss spätestens 30 Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit telefonisch unter der Hotline 0800-22-23-22 gebucht werden. Für Inhaber einer Zeitkarte (Wochen-, Monats-, Jahreskarte, Klimaticket, TOP-Jugendticket usw.) ist die Benutzung kostenlos. Für alle anderen kostet eine Normalfahrt 1,90 Euro.

Die Betriebszeiten des Anrufsammeltaxis sind von Montag bis Samstag von 19 bis 4 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 4 Uhr.