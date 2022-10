NÖ: Baum trifft Holzarbeiter auf dem Kopf – tot

Der Mann hatte wohl die Seilwinde zu stark gespannt – der Baum fiel in seine Richtung uns krachte ihm auf den Kopf.

Bei Holzarbeiten im Bezirk Neunkirchen ist ein 57-jähriger polnischer Staatsbürger am Dienstag von einem Baum am Kopf getroffen und getötet worden. Der Mann war mit seinem 68-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Neunkirchen in einem Wald bei Edlitz bei Holzarbeiten engagiert. Der 68-Jährige fällte gegen 9.45 Uhr einen Baum mit 30 Zentimetern Stammdurchmesser.

Dabei dürfte der 57-Jährige die Seilwinde zu stark gespannt haben, wodurch der Baum in seine Richtung fiel und ihn traf. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.