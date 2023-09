× NÖ Frauenlauf: 22.000 Euro für Krebskranke Landsleute

Egal ob Anfängerin, Hobbyläuferin, Laufprofi oder Nordic-Walkerin, der NÖ Frauenlauf war für alle ein tolles Erlebnis.

Mehr als 2.700 Läuferinnen gingen am Sonntag beim 17. NÖ Frauenlauf am Gelände der Seenlandschaft in St. Pölten für einen guten Zweck an den Start. Die Läuferinnen konnten ihre Stecke frei wählen. Angeboten wurden drei Distanzen (9,8 Kilometer, 5,2 Kilometer und 2,5 Kilometer), eine 5,2 Kilometer Nordic-Walkingstrecke und zwei Kinder-Laufstrecken (500 Meter bzw. 1000 Meter). Außerdem gab es eine 2er Generationen-Teamwertung, bei der ganz Junge und schon „etwas Ältere“ gemeinsam um den Sieg laufen konnten: Mindestaltersunterschied 20 Jahre.

Der Frauenlauf punktete auch heuer wieder mit sozialem Engagement. Seit Jahren wird sportliches und soziales Engagement sehr erfolgreich für eine gute Sache vereint. Altbewährt sind die Partner der Aktion „Laufen gegen Krebs“ des NÖ Frauenlaufs, die gemeinsam mindestens 50 Cent pro gelaufenen Kilometer für die NÖ Krebshilfe und die Stammzellenspende des Roten Kreuzes spenden.

Christian Kohl (Initiator), Sabine Caslavka (NÖ Krebshilfe), Paulina Olivares (Erhalterin einer Stammzellenspende), Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Mathias Schmid (Rotes Kreuz Stammzellenspende)

Frauen- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) übergab gemeinsam mit Initiator und Frauenlauforganisator Christian Kohl im Rahmen der Siegerinnen-Ehrung einen Scheck in der Höhe von 22.104 Euro. „Es geht beim Frauenlauf nicht nur um Prävention und darum, die Gesundheit zu erhalten, sondern vor allem um eine gute Sache und Hilfe für Menschen, die erkrankt sind. Wir wollen diejenigen unterstützen, die Hilfe brauchen“, so Teschl-Hofmeister.