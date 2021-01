Gas-Explosion: Wohnhaus flog in die Luft

Nach der Detonation arbeiteten die Helfer auf Hochtouren und suchten nach Verschütteten.

NÖ. Das gelbe Mehrparteienhaus in der Schulstraße in Langenzersdorf sah aus wie nach einem Bombenangriff. „Ich stehe mit den Hunden vor meinem Haus (Bisamberg auf halber Berghöhe), auf einmal kracht’s, als würde ein Lkw auf einen anderen auffahren“, so die Gemeinde­rätin Renate Knorr.

Aus den oberen Stockwerken stiegen dunkle Rauchwolken auf, die noch kilo­meterweit zu sehen waren. Überall Blaulichtkegel der Einsatzfahrzeuge, das ganze Areal wurde weiträumig abgesperrt. 150 Feuerwehrmänner kämpften Freitagfrüh gegen das gewaltige Ausmaß einer riesigen Gasexplosion an.