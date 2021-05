NÖ: Skandal-Cluster in Schulen wuchs auf 29 Fälle an

Die schulinternen Untersuchungen gegen eine Lehrerin dauern weiter an.

NÖ. Der skandalöse Schul-Cluster rund um die Volksschulen in Orth an der Donau und Engel­-Harts­kirchen ist nach Angaben von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Samstag deutlich gewachsen. So stieg die Zahl bestätigter Fälle von 19 auf 29 an. Wie berichtet, steht eine Lehrerin im Ver-dacht, trotz Infektion ohne Maske unterrichtet zu haben.

Zahlen. Insgesamt wurden am Samstag 81 Neu­infektionen gemeldet. Die größten Häufungen abseits des Schul-Clusters betreffen eine Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs mit zwölf Erkrankten sowie ein Pflegeheim in Lilienfeld, wo neun positive Fälle bestätigt sind. Auf den Intensivstationen wurden laut Gesundheitsagentur wie am Vortag 44 Patienten behandelt.