NÖ-Skigebiete für Weihnachtsferien bestens gerüstet

Niederösterreichs Skigebiete haben sich bereit für die Weihnachtsferien gemeldet. 13 sind demnach zum Teil bereits voll in Betrieb. Mit einem speziellen Angebot kann man sich noch dazu das Warten auf das Christkind verkürzen.

Niederösterreichs Skigebiete sind für die Weihnachtsferien bestens gerüstet. Semmering Hirschenkogel und die Wexl Arena St. Corona am Wechsel, die Hochkar Bergbahnen und die Annaberger Lifte im Mostviertel oder auch das Schidorf Kirchbach im Waldviertel sind bereits mit allen Anlagen in Vollbetrieb. Andere planen in den kommenden Tagen, noch weitere Lifte und Pisten zu öffnen.

Am Hochkar liegen bereits über 50 Zentimeter Schnee. © Philipp Koske / Hochkar Bergbahnen ×

Viele Gebiete hätten niedrige Temperaturen für die Beschneiung nutzen können, "jetzt kommt auch noch Naturschnee", zeigte sich Michael Reichl als Obmann der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich optimistisch. Danach sei "Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein" angesagt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht darin „eine sehr gute Ausgangsposition“ für die bevorstehenden Urlaubstage.

Freie Fahrt.

Warten auf das Christkind

Um das Warten auf das Christkind zu verkürzen bieten manche Skigebiete am 24. Dezember freien Eintritt für Kinder: Die Hochkar Bergbahnen, die Ötscherlifte und die Erlebnisalm Mönichkirchen sind an diesem Tag bis 15 Uhr und die Annaberger Lifte bis 14 Uhr in Betrieb. „Die Gratis-Tickets für die Kinder können einfach online bestellt werden. Auch alle erwachsenen Mitglieder unseres Kundenclubs Freunde der Berge sind am Heiligen Abend mit einem Gutscheincode kostenlos dabei, unter www.freundederberge.at/products/freunde-der-berge-karte können Sie noch Mitglied von Freunde der Berge werden“, erklärt Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH.