× NÖ-Winzerin gehört zu den Besten der Welt

Dorli Muhr ist als erste und einzige Frau aus Österreich in die Liste der 100 besten Weingüter der Welt aufgenommen worden.

Zum nunmehr zwanzigsten Mal hat das US-amerikanische Magazin "Wine & Spirits" sein jährliches Ranking der Top 100 Wineries veröffentlicht. Einen Grund zum Feiern gibt es im Rahmen dieses Jubiläums auch für die Weinbaunation Österreich, denn sie ist mit vier Weingütern in der Bestenliste vertreten.

Ausgezeichnet. Neben Dorli aus dem Carnuntum, wurden aus Österreich das Weingut Moric (Burgenland), Rudi Pichler (Wachau) und Wachter-Wiesler (Burgenland) in das US-amerikanische Ranking aufgenommen. Drei der vier österreichischen Weingüter sind Rotweinproduzenten und zum ersten Mal ist eine Frau dabei, die Prellenkircher Spitzenwinzerin Dorli Muhr.

© Weingut Dorli Muhr ×

Winzerin Dorli Muhr.





Hartes Business. "Wein machen ist ein irrsinnig hartes Geschäft. Du musst sehr, sehr viel arbeiten, für extrem wenig Geld. Und du bist immer der Natur ausgeliefert, weil du das Wetter nicht planen kannst. Als Frau doppelt schwierig, denn es werden Immer die Männer in den Himmel gehoben. Alle Preise und Trophäen gehen an Männer. Immer. Und es ist keine Frage der Qualität, sondern einfach, weil man gar nicht an Frauen denkt. Bei uns halt“, meint Dorli.

© LOIS LAMMERHUBER ×

In Prellenkirchen, östlich von Wien im Weinbaugebiet Carnuntum, hat sich eine Quereinsteigerin Legendenstatus erarbeitet. Dorli Muhrs erster Jahrgang war 2002, 500 Flaschen, gekeltert in einer Scheune. Zwanzig Jahrgänge später pilgern die großen Weinkritiker ins kleine Prellenkirchen, um ihre Blaufränkischen aus dem Spitzerberg zu verkosten.

Winzerlegende. Außerdem wird Dorli Muhr ab Mitte September als Winzerlegende im neuen Servus TV-Format ,,Winzerlegenden“ zu sehen sein. Dort wird sie als einzige Frau neben neun heimischen männlichen Winzerlegenden (Bründlmayer, Sattlerhof, F.X. Pichler, Hirtzberger, …) zu sehen sein.