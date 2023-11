NÖ Wohnkostenzuschuss: Bereits mehr als 20 Mio. Euro ausbezahlt

Mehr als 20 Millionen Euro aus dem mit 45 Millionen Euro dotierten NÖ Wohnkostenzuschuss wurden bereits ausbezahlt. Noch bis 31. Dezember können Anträge gestellt werden.

In Niederösterreich kann seit dem 23. Oktober der neue Wohnkostenzuschuss auf der Website des Landes (noe.gv.at) beantragt werden. Vorgesehen sind 150 Euro für die erste im Haushalt lebende sowie 50 Euro zusätzlich für jede weitere hauptgemeldete Person. Die maximalen Einkommensgrenzen betragen 20.000 Euro für Ein-Personen-Haushalte und 50.000 Euro bei mehreren Menschen im Haushalt. "Dabei ist es egal, ob man im Eigentum oder zur Miete oder mit welchem Energieträger geheizt wird. Die Kriterien des NÖ Wohnkostenzuschusses wurden so gewählt, um vor allem jene zu unterstützen, die die Teuerung am härtesten trifft – nämlich das untere Einkommensdrittel“, erklärt Sozial- und Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Mehr als 20 Millionen Euro wurden bereits an die Landsleute überwiesen. Für über 90 Prozent der bewilligten Anträge wurde die finanzielle Unterstützung an die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ausbezahlt. Personen, die keinen Online-Zugang haben, können sich an die Servicenummer 02742/9005-15970 wenden. „Mir ist wichtig, dass alle Bezugsberechtigten einen Antrag stellen und sich ihre Unterstützung abholen“, so die Landesrätin. Die Antragsfrist endet am 31. Dezember dieses Jahres.