Ohne Führerschein: Teenie-Motorradfahrer (17) raste vor Polizei davon

Ein 17-jähriger Motorradlenker ist am Wochenende der Polizei in Pöchlarn davongerast.

Der 17-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Scheibbs war am Samstagabend gegen 20.45 Uhr in Pöchlarn, Bezirk Melk, mit zwei weiteren Teenies und ihren Mopeds unterwegs gewesen. Als Polizisten die drei einheimischen Teenies kontrollieren wollten, flüchteten zwei von ihnen. Die Streife nahm mit Sirene und Blaulicht die Verfolgung auf. Beide Zweiradlenker waren viel zu schnell unterwegs. Da aber beim Motorrad Beleuchtung und Kennzeichen fehlten, entschieden sich die Beamten sich bei der Verfolgung auf den 17-Jährigen zu konzentrieren.

Dieser bretterte zum Teil mit 140 km/h durchs Ortsgebiet, ignorierte Stopptafeln und gefährdete dabei auch mehrere Verkehrsteilnehmer und Spaziergängerinnen. Auch als die Beamten versuchten den Teenie auf einem Parkplatz zu stoppen, missachtete der junge Lenker das und fuhr sogar zwischen den beiden Polizisten durch.

Teenie war ohne Führerschein unterwegs

Gegen 21 Uhr wurde der Teenager in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe seines Fahrzeuges entdeckt. Bei der Einvernahme betonte der Jugendliche sogar, der Polizei absichtlich davongefahren zu sein. Ihn erwarten Anzeigen an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Bezirkshauptmannschaft Melk. Der Teenager hat keinen Führerschein und auch keine Zulassung für das Bike.

Durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdete der Niederösterreicher mehrere Personen. Anzeigen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen 34 Verwaltungsübertretungen werden folgen. Angezeigt wurden ebenfalls die beiden 15-jährigen Mopedlenker.