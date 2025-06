Paketbote überschlug sich bei Zustelltour in Ybbsitz

Ein Pakettransporter ist nach einem Unfall am Mittwoch in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) in einem Wald gelandet. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Verkehrsunfall sorgte am Mittwoch in der Region Ybbsitz für Aufsehen. Ein Paketfahrer verlor auf der Prochenbergstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lieferwagen kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine steile Wiese hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Wald liegen. © FF Ybbsitz / Bfkdo Amstetten Der Unfall ereignete sich gegen 13:34 Uhr. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei wurden mit dem Hinweis auf einen Verkehrsunfall mit unklarer Lage alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte fuhren zunächst Richtung Kleinprolling. Kurz darauf korrigierte das Rote Kreuz die Adresse, wodurch die Einsatzstelle am Prochenberg gefunden wurde. © FF Ybbsitz / Bfkdo Amstetten Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er schleppte sich zu einem nahegelegenen Wohnhaus und verständigte die Rettung. Das Rote Kreuz versorgte ihn medizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr zog das Fahrzeug mit einer Seilwinde aus dem unwegsamen Gelände. Der zerstörte Transporter wurde anschließend mit dem Wechselladefahrzeug der FF Waidhofen/Ybbs-Stadt zu einem sicheren Abstellplatz gebracht. Der Vorfall wird nun von der Polizei untersucht.