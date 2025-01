Periodenprodukte für alle: Rote Box um 3 Jahre verlängert

Die "Rote Box" ist gekommen um zu bleiben. Das Projekt der Stadt Wien ist ein voller Erfolg, nun wird es um drei Jahre verlängert.

Periodenprodukte für alle, die sie brauchen, sie sich aber nicht leisten können. Mit der "Roten Box" hat die Stadt Wien gemeinsam mit Bipa genau das möglich gemacht. Alle menstruierenden Personen können sich monatlich eine dieser Boxen in einer Bipa Filiale abholen. Dazu benötigt man lediglich ein Quartals-Gutscheinheft. Diese Aktion wird nun um drei Jahre verlängert.

"Mit der Roten Box schaffen wir ziel- und treffsichere Unterstützung für jene Mädchen und Frauen, für die der Kauf von Monatshygieneartikeln eine große finanzielle Hürde darstellt", so Frauensprecherin Dolores Bakos.

Neben der Box selbst wird es auch vermehrt Workshops zum Thema "Regel" geben, da dieses auch heute noch für viele unangenehm ist. Dadurch entstehen bei vor allem jungen Menschen erhebliche Wissenslücken. Ziel der Workshops ist es, die Jugendlichen über den Menstruationszyklus, die verschiedenen Produkte und die sozialen Aspekte der Menstruation aufzuklären sowie Tabus abzubauen.

So funktioniert die "Rote Box"

Wo bekommt man das Gutschein-Heft?

Sozialmärkte (bezugsberechtigte Personen)

Frauengesundheitszentren FEM, FEM Süd und FEM-Med (Klient*innen)

First Love Beratungsstellen der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung (an Jugendliche bis 18 Jahre, die eine Beratung in Anspruch nehmen)

Jugendeinrichtungen (betreute Jugendliche)

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe (Klient*innen)

Einrichtungen für geflüchtete Menschen (Klient*innen)

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (Klient*innen)

Einrichtungen für von Gewalt betroffene Frauen (Klient*innen)

Diverse Sozialberatungs-Einrichtungen, z.B. Grätzl-Zentren der Wohnpartner, Nachbarschaftszentren, Sozialberatungsstelle der MA 40

So funktioniert die Rote Box:

Frauen und Mädchen, die Unterstützung brauchen, erhalten ein Quartals-Gutscheinheft für eine kostenlose „Rote Box“ pro Monat.



Mit den Gutscheinen können Tampons oder Binden der BIPA-Marke BI COMFORT, die als „Rote Box" gekennzeichnet sind, in allen Wiener BIPA-Filialen abgeholt werden.



Das Gutscheinheft gilt für 3 Monate - in einer Wiener BIPA -Filiale geht man mit dem Heft und einer „Roten Box“ zur Kassa.



Wer will, kann die „Rote Box“ auch kaufen. Pro gekaufter Packung fließen 50 Cent in die Bekämpfung von Periodenarmut.