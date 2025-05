"Pflege" als neues Freifach an der Mittelschule Baden

Den Pflegeberuf hautnah erleben können Schüler ab sofort mit Hilfe der Mittelschule Baden.

Seit heuer wird in der Mittelschule Baden das Freifach "Pflege" angeboten, um Jugendlichen einen Einblick in den Alltag des Pflegeberufs zu bieten. Dabei soll ihnen der richtige Umgang mit Pflegebedürftigen nahegebracht werden, um sie für damit einhergehende Herausforderungen zu sensibilisieren. Empathie-Übungen zeigen vor, wie es sich anfühlt, den Körper Pflegebedürftiger zu simulieren.

Das Freifach wird vom Jugendrotkreuz in mehreren niederösterreichischen Schulen angeboten, eben auch in Baden. In Rollenspielen lernen die Schüler, wie sie im Pflegealltag helfen können, zum Beispiel beim Transfer vom Bett in den Rollstuhl. Damit die physischen Einschränkungen nachvollzogen besser werden können, tragen die Jugendlichen Lärmschutzkopfhörer, Halskrausen, verdunkelte Brillen und Handschuhe.

Direktorin Brigitte Gumilar setzt auf frühe Interesseförderung und möchte den Schülern zeigen, dass sie für diesen Beruf gebraucht werden. "Das ist nicht wirklich Schule, das ist Lernen fürs Leben. Und auch das muss mit Spaß verbunden sein", so Gumilar im ORF. Sie erwartet für das kommende Jahr eine Verdopplung der Teilnehmerzahl am Freifach "Pflege".