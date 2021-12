Pkw-Lenker crasht in Bäume – tot

Mann kam von Fahrbahn ab und krachte in mehrere Bäume.

Amstetten. Ein 55-jähriger Pkw-Lenker ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Neustadtl an der Donau (Bezirk Amstetten) ums Leben gekommen. Der Niederösterreicher aus dem Bezirk Amstetten war kurz nach 13.00 Uhr auf der L6024 in Richtung Freyenstein unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Bäumen kollidierte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.