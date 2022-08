Pkw-Lenker mit 3,06 Promille gestoppt

Ihm wurde nach einem Alko-Test der Führerschein abgenommen. Den Niederösterreicher erwartet zudem eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.

Gaweinstal. Mit 3,06 Promille ist am Montagvormittag ein Pkw-Lenker bei der Autobahnabfahrt Gaweinstal Mitte im Bezirk Mistelbach aus dem Verkehr gezogen worden. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der 61-Jährige am Steuer Beamten der Autobahninspektion Großkrut wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen. Ihm wurde nach einem Alko-Test der Führerschein abgenommen. Den Niederösterreicher erwartet zudem eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.