× Polizei rettet Entenfamilie - verletztes Küken findet neues Zuhause

Ein tierisches Abenteuer hielt die Polizeiinspektion Traismauer in Niederösterreich in Atem.

Am Mittwoch Morgen ging ein Notruf ein: Eine Entenfamilie wagte sich mutig auf die B 43 im Stadtgebiet von Traismauer, fand jedoch aufgrund des hektischen Verkehrs kaum eine Chance, sicher ans andere Ufer zu gelangen.

Entenfamilie über B43 geleitet

Schnell eilten die Polizisten zur besagten Bundesstraße und konnten die Entenfamilie in unmittelbarer Nähe ausfindig machen. Die Beamten bemerkten ein verletztes Entenküken, das einsam und verlassen abseits der Familie kauerte.

In einer wahren Heldenaktion sorgten die Polizisten dafür, dass die bedrohte Entenfamilie sicher über die gefährliche Fahrbahn geleitet und schließlich in einen geschützten Grünbereich in Sicherheit gebracht wurde.

© LPD NÖ ×

Die Streifenbeamten brachten das verletzte Küken auf die Polizeiinspektion Traismauer. Eine Tierärztin eilte herbei, um sich um das flauschige Federknäuel zu kümmern. Und hier kommt die beste Nachricht: Eine tierliebe Privatperson wurde gefunden, die bereit ist, die Aufzucht des kleinen Wonneproppens zu übernehmen. Ein echtes Happy End!