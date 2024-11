Pop-Up-Wirt mit Charity-Gedanken

"Genieße und tue Gutes dabei" scheint das Motto eines temporär geöffneten Gasthauses in Wiener Neustadt zu sein.

Die Wiener Neustädter Innenstadt wird um ein kulinarisches Highlight reicher: Die klassische Steh-Achterl-Bar feiert ihr Comeback - mit modernem Twist. Wolfgang Kapuy-Schwarz, Xaver Paur und Lukas Höller (im Bild oben) bringen mit ihrem "Wirtshaus Social Club" an zehn Terminen ein Stück Wiener Neustädter Gastfreundschaft in die ehemaligen Räumlichkeiten von Aichinger & Aichinger in der Herzog-Leopold-Straße 26. Ein Teil der Einnahmen wird am Ende des Monats an "Holz mit Herz" und die "Krebshilfe Niederösterreich" gespendet.

Bereicherung für Geschäftsstraße

Bürgermeister Klaus Schneeberger freut sich über die Initiative in dem von leeren Geschäftslokalen gezeichneten Stadtkern: "Die Idee des Pop-Up Wirtshauses ist etwas ganz Neues für unsere Innenstadt und bringt die allseits beliebte Wirtshauskultur für zehn Tage direkt ins Herz von Wiener Neustadt. Das vorgestellte Konzept gefällt mir sehr gut und bereichert damit die Herzog-Leopold-Straße. Nicht zuletzt steht die Belebung unserer Innenstadt im Vordergrund und auch der karitative Gedanke. Ich bedanke mich für das Engagement, bin gespannt auf die Umsetzung und wünsche viel Freude und Erfolg!".

Herzhafte Genüsse

Das Pop-Up-Wirtshaus bietet nicht nur eine Plattform für gute Gespräche, sondern auch seine erlesene Auswahl an Speisen und Getränken. Vom klassischen Beef Tartare über herzhaftes Rindsgulasch bis hin zu Mehlspeisen wie aus Omas Backstube. Begleitet wird das Angebot von einer erlesenen Auswahl an Weinen und Cocktails. Der "Wirtshaus Social Club" punktet nicht nur als Treffpunkt für Feinschmecker, sondern hat auch einen sozialen Mehrwert.

Termine

Geöffnet ist an zehn Tagen:• 5., 6., 12., 13., 20., 27. und 30. Dezember ab 17 Uhr• 7., 14. und 21. Dezember ab 10 Uhr