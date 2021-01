Wie oe24 erfuhr, erhielt der Bürgermeister von Pottendorf, Thomas Sabbata-Valteiner, eine Woche vor seiner Corona-Impfung eine Nachricht einer besorgten Bürgerin, die nach Informationen über eine Immunisierung für ihre 81-jährige pflegebedürftige Mutter fragte.

Die "Impfvordrängler" beherrschen seit Tagen die Schlagzeilen. Immer öfter kommt ans Tageslicht, dass sich Bürgermeister österreichweit bei Impf-Aktionen im Pflegeheim letzte Dosen des begehrten Corona-Vakzins impfen lassen. So auch Thomas Sabbata-Valteiner, der SPÖ-Bürgermeister von Pottendorf in Niederösterreich.Er wurde gemeinsam mit 91 Prozent der Bewohnerinnen und 64 Prozent der Mitarbeiter des Heims am 14. Jänner immunisiert. Der Aufschrei war freilich groß. Immerhin zählt er mit seinen 46 Jahren und ohne Vorerkrankungen nicht zur Impf-Priorität I. Er erhielt eine der drei übrig gebliebenen Dosen. Die beiden anderen gingen an den Pfarrer und Kaplan der Gemeinde.Nun geht die Impf-Posse aber weiter. Denn kurz vor der Impfung erhielt Sabbata-Valteiner eine WhatsApp-Nachricht einer besorgten Bürgerin.