Range Rover an A2 in Wiener Neudorf ausgebrannt

Lenker unverletzt - Feuerwehr mit 23 Mann im Einsatz

An der Südautobahn (A2) in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Freitagabend ein Range Rover ausgebrannt. Der Lenker hatte während der Fahrt leichte Rauchentwicklung bemerkt und das Auto nach Feuerwehrangaben noch auf einen Parkplatz gelenkt. Er blieb unverletzt.

© APA/FF-WR-NEUDORF.AT

Die FF Wiener Neudorf rückte mit sechs Fahrzeugen und 23 Mann aus. Erst nach knapp einer Stunde konnte "Brand Aus" gemeldet werden. Der ausgebrannte Range Rover wurde mit einem Abschleppfahrzeug der Feuerwehr abtransportiert.