× Raub durch K.O.-Tropfen: Polizei sucht weitere Opfer

Die beiden Beschuldigten wurden am 28. November 2024 in ihrer Wohnung in Neunkirchen festgenommen.

Niederösterreich. Kriminalbeamte konnten Ende November einen Raub im Bezirk Neunkirchen klären, bei dem ein 49-Jähriger Opfer von KO-Tropfen wurde. Der Mann bestellte in der Nacht von 26. auf den 27. November 2024 über eine Internetplattform eine weibliche Prostituierte zu sich nach Hause. Im Laufe des Abends traf auch ein Begleiter der Frau ein. Gemeinsam konsumierten sie alkoholische Getränke. Rottweiler fällt Mädchen (6) an und verletzt es schwer

Böller-Wahnsinn zu Silvester forderte etliche Verletzte

24-Jähriger bedrohte Kinder mit Messer Vermutlich mischten die beiden Besucher dem 49-jährigen Opfer unbemerkt eine betäubende Substanz ins Getränk. Der Mann verlor daraufhin das Bewusstsein. Als er am Morgen erwachte, fehlten seine Bankomatkarte und Bargeld, wie die Polizei berichtet. Zudem stellte er fest, dass von seinem Konto unberechtigterweise ein hoher Geldbetrag überwiesen und weitere Bargeldbehebungen durchgeführt worden waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnten ein 47-jähriger österreichischer Staatsbürger und eine 22-jährige rumänische Staatsbürgerin als Beschuldigte ausgeforscht und in weiterer Folge Festnahme- und Durchsuchungsanordnungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erwirkt werden. © LPD NÖ × © LPD NÖ × Duo in die Justizanstalt eingeliefert Die beiden Beschuldigten wurden am 28. November 2024 in ihrer Wohnung in Neunkirchen festgenommen. Bei der Durchsuchung konnten Beweismittel sichergestellt werden. Auch ein Teil der Beute konnte sichergestellt und dem Opfer ausgehändigt werden. Die Beschuldigten zeigten sich bei ihren Einvernahmen nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die Polizei sucht nun etwaige weitere Opfer des Duos. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.