Rottweiler fällt Mädchen (6) an und verletzt es schwer

Eine Sechsjährige ist am Mittwoch in Kirchberg ob der Donau (Bezirk Rohrbach) vom Rottweiler ihres Nachbarn angefallen und schwer verletzt worden.

Die zehnjährige Tochter des Hundebesitzers hatte mit dem Tier Abrichteübungen durchgeführt, als der Hund auf das andere Mädchen losging.

Die Sechsjährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Die Zehnjährige wurde beim Versuch, den Hund zu vertreiben, ebenfalls gebissen, so die Polizei.

Biss in die Schulter

Die Zehnjährige übte mit dem Rottweiler ihres Vaters hinter dem Haus. Als die Sechsjährige vorbeiging, visierte der Hund plötzlich ihren Pelzkragen an und biss das Mädchen in die Schulter, den Oberarm und den Unterschenkel. Die Zehnjährige schrie den Hund an, weil sie hoffte, ihn so verjagen zu können. Allerdings ohne Erfolg - auch sie wurde gebissen. Sie erlitt leichte Verletzungen.