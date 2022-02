Rechtsextremes Coronaleugner-Treffen von Polizei gesprengt

Coronaleugner feierten mit Küssel Party in illegalem Gasthaus.

NÖ. St. Johann am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) zählt nicht einmal 10.000 Einwohner. Trotzdem wurde das Örtchen am Freitagabend wohl zum Österreich-Mittelpunkt von Rechtsextremen und Coronaleugnern. In einem illegalen Gasthaus feierten Gottfried Küssel, Kopf der heimischen Neonazi-Szene, gemeinsam mit Ex-Ministerialrätin und Coronaleugnerin Monika Donner und Impfgegner-Ärztin Kathrin Rausch waren mit von der Partie. Das zeigt einmal mehr, wie verworren die rechtsextrem Szene mit der radikalen Coronaleugner-Szene des Landes ist, ÖSTERREICH berichtete.



Exzess. Ein Foto von der rechten Impfgegner-Party dürfte den Ewiggestrigen zum Verhängnis geworden sein: Nach einem Telegram-Beitrag in einschlägigen Gruppen der Szene wurde die Polizei auf den Plan gerufen: 39 Exekutivbeamte und fünf Beamte der Finanzpolizei stürmten am Freitagabend schließlich das illegale Schwurbler-Gasthaus. Insgesamt waren 107 Gäste vor Ort, 61 davon pfiffen komplett auf jeglichen 2G-Nachweis. Wegen zahlreicher Übertretungen hagelte es Anzeigen für die Betreiber der Gaststätte und den anwesenden radikalen Gästen. Zu allem Überfluss waren auch mehrere illegal beschäftigte Personen im Lokal tätig.