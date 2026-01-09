Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Reifen schmolzen": Lkw-Brand löst A21-Sperre aus
© FF Allland

Großfeuer

"Reifen schmolzen": Lkw-Brand löst A21-Sperre aus

09.01.26, 10:34
Teilen

Ein brennender Lkw hat heute Früh zu einer Sperre der Wiener Außenring Autobahn (A21) geführt. Die Aufräumarbeiten gestalten sich schwierig. Die Sperre dürfte laut ORF-Verkehrsredaktion voraussichtlich gegen Mittag aufgehoben werden. 

Zu dem Zwischenfall war es gegen 6.45 Uhr zwischen Mayerling und Heiligenkreuz (Bezirk Baden) gekommen. Das Fahrzeug war mit Reifen beladen, teilte Andreas Steindl von der ASFINAG mit. Die Reifen schmolzen aufgrund des Feuers. Die Brandursache stand vorerst nicht fest.

© FF Allland

Die Rauchentwicklung war enorm. Die A21 wurde daher in beiden Richtungen – Richtung Wien ab dem Knoten Steinhäusl (Bezirk St. Pölten), Richtung St. Pölten ab Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) – gesperrt. Ausweichen war über die Westautobahn (A1) und das Wiener Stadtgebiet möglich.

© FF Allland

Reifen schmolzen

Mithilfe eines Schneepfluges sollte noch am Vormittag eine Spur durch den Löschschaum freigemacht werden, damit die Autos, die bereits stundenlang im Stau standen, durchgelotst werden können. Das Rote Kreuz ist vor Ort und betreut die Autoffahrer.

© FF Allland

Lkw wurde empfohlen, großräumig auszuweichen – zum Beispiel über die Donauufer-Autobahn (A22), die Stockerauer Schnellstraße (S5) und die Kremser Schnellstraße (S33). Mit einem Ende der Sperre ist laut ORF-Verkehrsredaktion erst am Nachmittag zu rechnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden