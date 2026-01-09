"Reifen schmolzen": Lkw-Brand löst A21-Sperre aus

Ein brennender Lkw hat heute Früh zu einer Sperre der Wiener Außenring Autobahn (A21) geführt. Die Aufräumarbeiten gestalten sich schwierig. Die Sperre dürfte laut ORF-Verkehrsredaktion voraussichtlich gegen Mittag aufgehoben werden.

Zu dem Zwischenfall war es gegen 6.45 Uhr zwischen Mayerling und Heiligenkreuz (Bezirk Baden) gekommen. Das Fahrzeug war mit Reifen beladen, teilte Andreas Steindl von der ASFINAG mit. Die Reifen schmolzen aufgrund des Feuers. Die Brandursache stand vorerst nicht fest.

© FF Allland

Die Rauchentwicklung war enorm. Die A21 wurde daher in beiden Richtungen – Richtung Wien ab dem Knoten Steinhäusl (Bezirk St. Pölten), Richtung St. Pölten ab Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) – gesperrt. Ausweichen war über die Westautobahn (A1) und das Wiener Stadtgebiet möglich.

© FF Allland

Reifen schmolzen

Mithilfe eines Schneepfluges sollte noch am Vormittag eine Spur durch den Löschschaum freigemacht werden, damit die Autos, die bereits stundenlang im Stau standen, durchgelotst werden können. Das Rote Kreuz ist vor Ort und betreut die Autoffahrer.

© FF Allland

Lkw wurde empfohlen, großräumig auszuweichen – zum Beispiel über die Donauufer-Autobahn (A22), die Stockerauer Schnellstraße (S5) und die Kremser Schnellstraße (S33). Mit einem Ende der Sperre ist laut ORF-Verkehrsredaktion erst am Nachmittag zu rechnen.