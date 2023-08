Riesen-Spinne kroch aus Obstkiste: Supermarkt in NÖ gesperrt

Großer Schreck in einem Penny-Markt in Niederösterreich. Plötzlich kroch den Mitarbeitern eine Riesenspinne aus einer Obstkiste entgegen.

Niederösterreich. Am Dienstagmorgen kam es beim Penny-Markt in der Außstraße in Krems zu einem Feuerwehreinsatz. Der Grund: Mitarbeiter sichteten eine Riesen-Spinne in einer Obstkiste und alarmierten die Florianis, wie die "NÖN" berichten. Zu der Spinne wurden keine näheren Angaben gemacht. Es dürfte sich jedoch um ein nicht heimisches Exemplar gehandelt haben.

Bei einer anschließenden Suchaktion war der Achtbeiner, der wohl als "Blinder Passagier" mit der Ware mitgereist war, nicht mehr auffindbar. Daher wurde die Filiale aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bisher war nicht bekannt, ob die Spinne letztendlich gefunden werden konnte.