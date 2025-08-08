Rotes Kreuz rüstet sich für Großeinsatz am Frequency-Festival

In Spitzenzeiten sollen bis zu 120 Mitarbeiter gleichzeitig aufgeboten werden.

"Der Countdown läuft", heißt es beim Roten Kreuz, das sich gleichzeitig bereit für den Großeinsatz beim FM4 Frequency in St. Pölten zeigt. Das Festival an der Traisen steigt von Mittwoch bis Freitag kommender Woche (13. bis 15. August). Es stelle die Helfer wieder vor "sanitätsdienstliche Herausforderungen", wurde am Freitag betont. In Spitzenzeiten werden bis zu 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gleichzeitig aufgeboten.

Die Planungen des Einsatzstabes der Bezirksstelle St. Pölten des Roten Kreuzes umfassen einer Aussendung zufolge neben der Organisation von Ausrüstung und Material (Versorgungszelte, Container, Einsatzfahrzeuge, Funkgeräte, Verbandsmaterial, Medikamente, Verpflegung etc.) auch den Aufbau der Infrastruktur. Zudem geht es um die Organisation der Sanitäterinnen und Sanitäter sowie der Notärztinnen und Notärzte.

Sieben Sanitätsstützpunkte

Sieben Sanitätsstützpunkte werden eingerichtet. Zu Spitzenzeiten sind neben etwa 120 Rettungs- bzw. Notfallsanitätern und -sanitäterinnen auch bis zu drei Notärzte bzw. Notärztinnen sowie Mitarbeiter der Krisenintervention und der Wasserrettung tätig, um bereits ab Dienstag und bis Samstag für die Sicherheit der Gäste zu sorgen. Erfahrungsgemäß zählt zu den Hauptaufgaben, Patienten mit kleineren (Schnitt-)Verletzungen oder Insektenstichen bzw. Kreislaufproblemen zu versorgen.

Das Rote Kreuz rät, auch in den Campingbereichen nicht auf festes Schuhwerk zu verzichten, um Verletzungen zu vermeiden. Weil es tagsüber laut aktueller Prognose durchaus heiß werden soll, werden Sonnenschutz und Kopfbedeckung ebenso empfohlen wie ausreichend Flüssigkeit - "vornehmlich in Form von alkoholfreien Getränken".

Chappell Roan, Will Smith, Post Malone

In den Green Park der niederösterreichischen Landeshauptstadt kommen u.a. Grammy-Gewinnerin Chappell Roan und Hollywood-Star Will Smith. Zum FM4 Frequency angesagt haben sich weiters auch Post Malone, für den das Festival um einen Tag nach vorne verschoben wurde, damit es in den Tourplan des US-amerikanischen Sängers, Rappers und Musikproduzenten passt, der britische Rapper Central Cee, Papa Roach, Suki Waterhouse, Nina Chuba und Kygo.