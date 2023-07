Rottweiler greift spielende Kinder an: 3 Verletzte

Ein aggressiver Rottweiler griff kleine Kinder an - und verletzte sie sowie eine Frau.

In Wilfleinsdorf (Bez. Bruck/Leitha) kam es am Mittwochabend zu einem schweren Vorfall mit einem Rottweiler. Der Hund griff spielende Kinder an, die einem Ball hinterherliefen, der auf die Siedlungsstraße gerollt war. Die Kinder konnten zurück auf das Grundstück flüchten, doch der Hund folgte ihnen. Auf dem Grundstück griff er die beiden Kinder sowie eine Frau an und verletzte die Frau und ein 2-jähriges Kind schwer, das 7-jährige Kind erlitt leichte Verletzungen. Schließlich konnte der Hund von der Tochter des Besitzers eingefangen werden.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Die schwer verletzten Personen wurden mit Rettungshubschraubern und das leichtverletzte Kind mit einem Wagen ins Spital gebracht.