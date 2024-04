Rumänen-Trio brach in 27 Einfamilienhäuser ein

Die Bande hatte es auf Schmuck und Geld abgesehen.

Aufgeflogen ist die Diebesbande Anfang Dezember 2023. Das Trio wurde in einem Einfamilienhaus in Leopoldsdorf im Marchfeld, Bezirk Gänserndorf, in flagranti von dem Bewohner erwischt.

Der Zeuge rief die Polizei, zwei Verdächtige im Alter von 20 und 38 Jahren konnten auf einem Feld gefasst werden. Der Lenker des Fluchtfahrzeuges, ein 29-jähriger Rumäne, konnte in den Abendstunden festgenommen werden.

Doch erst nach den Festnahmen kam das ganze Ausmaß ans Licht. Die drei Rumänen sollen nämlich insgesamt 27 Straftaten in Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark begangen haben. Auf ihr Konto sollen neun versuchte und 18 vollendete Einbruchsdiebstähle gehen. Besonders abgesehen hatten sie es vorwiegend auf Einfamilienhäuser. Sie klauten Schmuck und Bargeld in der Höhe von 150.000 Euro. Der Sachschaden, den das Trio verursacht hatte, war unbekannt. Die Verdächtigen waren teilweise geständig und wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Im Zuge von Ermittlungen und Spurenauswertungen wurden dem Trio Einbruchsdiebstähle in Einfamilienhäuser in Niederösterreich in den Bezirken Melk, Neunkirchen, Bruck an der Leitha, St. Pölten-Land, Tulln, Mistelbach, Mödling, Gänserndorf, Baden und Korneuburg sowie in der Steiermark in St. Margarethen bei Knittelfeld (Bezirk Murtal) zugeordnet. Als Tatort gilt auch ein Gastronomiebetrieb in Friesach (Bezirk Sankt Veit an der Glan) in Kärnten. Den Anfang genommen hatte die Serie im September des Vorjahres. Ein Teil der Beute wurde sichergestellt und an die Besitzer übergeben.

Alle Tatorte auf einen Blick

Bezirk: Melk



Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 23.09.2023 im Gemeindegebiet Krummnußbaum an der Donauuferbahn

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 04.11.2023 im Gemeindegebiet Mank

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit von 07.11.2023–12.11.2023 im Gemeindegebiet Mank



Bezirk: Neunkirchen

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 25.09.2023 im Gemeindegebiet St. Egyden am Steinfeld - Neusiedl am Steinfeld

Bezirk: Bruck an der Leitha

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 09.09.2023–03.10.2023 im Gemeindegebiet Prellenkrichen,

Bezirk: Sankt Pölten Land

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 04.10.2023 im Gemeindegebiet Böheimkirchen - Hinterberg

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit von 19.10.2023–29.10.2023 im Gemeindegebiet Perschling - Murstetten

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 30.10.2023 im Gemeindegebiet Neulengbach

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 01.11.2023 im Gemeindegebiet Perschling - Murstetten

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 05.12.2023 im Gemeindegebiet Perschling - Gunnersdorf

Bezirk: Tulln

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 15.10.2023 im Gemeindegebiet Michelhausen

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 21.10.2023–27.10.2023 im Gemeindegebiet Klosterneuburg

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 25.10.2023–27.10.2023 im Gemeindegebiet Klosterneuburg

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 17.10.2023–29.10.2023 im Gemeindegebiet St. Andrä-Wördern - Kirchbach

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 17.10.2023–29.10.2023 im Gemeindegebiet St. Andrä-Wördern - Kirchbach

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 06.11.2023–12.11.2023 im Gemeindegebiet Großweikersdorf - Tiefenthal

Bezirk: Mistelbach

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 20.10.2023 im Gemeindegebiet Großebersdorf

Bezirk: Mödling

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 23.10.2023 im Gemeindegebiet Perchtoldsdorf

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 13.10.2023–27.10.2023 im Gemeindegebiet Breitenfurt bei Wien

Bezirk: Gänserndorf

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 25.10.2023 im Gemeindegebiet Weiden an der March - Baumgarten an der March

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 25.10.2023 im Gemeindegebiet Weiden an der March - Baumgarten an der March

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 01.09.2023–06.11.2023 im Gemeindegebiet Untersiebenbrunn

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 04.11.2023–06.11.2023 im Gemeindegebiet Eckartsau - Wagram an der Donau

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 08.12.2023 im Gemeindegebiet Engelhartstetten - Groißenbrunn

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 08.12.2023 im Gemeindegebiet Leopoldsdorf im Marchfeld

Bezirk: Baden

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 30.10.2023 im Gemeindegebiet Altenmarkt an der Triesting - Nöstach

Bezirk: Korneuburg

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 28.10.2023–01.11.2023 im Gemeindegebiet 2102 Bisamberg

Steiermark – Bezirk: Murtal

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 27.10.2023 im Gemeindegebiet St. Margarethen bei Knittelfeld - Gottsbach

Kärnten – Bezirk: St. Veit an der Glan