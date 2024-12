Saisonstart: NÖ-Skigebiete im großen Preisvergleich

Skifahren geht ins Geld - gerade in Zeiten der anhaltenden Teuerung ist es ein besonders kostenintensives Hobby geworden. Deshalb hat die AK Niederösterreich die Preise einiger Skigebiete in Niederösterreich erhoben.

Erhoben wurden die Preise in 18 niederösterreichischen Skigebieten jeweils für Tagestickets (Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Senioren), für 4-Stunden-Tickets und für 3-Tages-Tickets, sowohl für die Neben- als auch für die Hauptsaison. Dabei zeigten sich große Unterschiede. Ein Tag am Semmering (14 Pistenkilometer) kommt für eine Familie mit zwei Kindern in der Hauptsaison auf 163 Euro. Im Skigebiet Königsberg in Hollenstein an der Ybbs (ebenfalls 14 Pistenkilometer) kostet ein Tag für die Familie hingegen nur 104 Euro - ein Unterschied von fast 60 Euro bzw. 56 Prozent. Mit 112 Euro nur geringfügig teurer ist der Tagesskiausflug ins Skigebiet Unterberg bei Pernitz (16 Pistenkilometer) - allerdings ist man hier im Gegensatz zu Semmering und Königsberg auf Naturschnee angewiesen.

Insgesamt reichen die Preise für einen Skitag in der Hauptsaison für einen Erwachsenen von 22 Euro (Kirchberg am Wechsel/Arabichl) bis zu 54 Euro (Semmering) - ein Unterschied von 145 Prozent. Kindertickets kosten von 12,50 Euro (Maiszinken) bis 27,50 Euro ( Semmering).

Online buchen lohnt sich.

Dieser Vergleich sei jedoch nur für Skigebiete mit fixen Preisen möglich, hielt die AKNÖ fest. In den Skigebieten Hochkar, Lackenhof am Ötscher, Annaberg und Mönichkirchen/Mariensee gelten dynamische Preise, die sich täglich - je nach Wetter, Buchungslage, Schneebedingungen - verändern können. "Wer seine Tickets online bucht, erhält einen Rabatt von rund 15 Prozent. Das kann sich im Vergleich zu vor Ort gekauften Tageskarten als Schnäppchen erweisen, insbesondere, wenn man seine Tickets bereits zu Beginn der Saison kauft", sagte AK-Konsumentenberaterin Isabella Mittelstrasser. Zu achten gilt es auf die Stornobedingungen. "Eine preislich gute Alternative können kleinere Skigebiete sein, besonders für Familien mit Kindern", hieß es.

Neue Saisonkarte

In Niederösterreich wird für 2024/2025 eine neue Ski-Saisonkarte angeboten. Der "NÖ Bergerlebnispass" umfasst die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Gemeindealpe Mitterbach, die Hochkar Bergbahnen, Königsberg, die Mariazeller Bürgeralpe, die Ötscherlifte Lackenhof, das Skigebiet Maiszinken, Semmering Hirschenkogel sowie die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel. Der Normalpreis des "NÖ Bergerlebnispass" beträgt 520 Euro (Erwachsene) bzw. 280 Euro (Kinder unter 16). Enthalten sind 125 Pistenkilometer und 51 Lifte.