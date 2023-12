Schachtel am Gehsteig - statt Windeln drei Welpen!

Mit einem herzigen Fund kamen Polizisten zum Tierschutzhaus in Vösendorf: Sie hatten auf einem Gehsteig in Wiener Neudorf eine Pampers-Schachtel gefunden - in dem drei kleine Vierbeiner fiepten.

NÖ. Nur 10 Tage vor Weihnachten herzlos ausgesetzt wurden drei süße Hundewelpen. Die Welpen saßen verwirrt und ganz allein (gelassen) in einem Großpackungskarton für Windeln, der zum Glück so notdürftig zusammengeklebt war, dass die Tiere wenigstens ausreichend Luft bekamen. Poliziszten, die vorbei kamen, handelten sofort und brachten den Fund zu Tierschutz Austria. Bei den Vierbeinern handelt es sich um drei Männchen, die auf etwa 10 Wochen alt geschätzt werden und also viel zu früh von ihrer Mutter weggenommen wurden. „Die Welpen waren glücklicherweise in einem guten gesundheitlichen Zustand. Sie dürften nicht lange in der Kälte ausgeharrt haben, bei uns werden die Kleinen jetzt erst einmal durchgecheckt und umfangreich versorgt, bis sie bereit sind, in ein neues liebevolles Zuhause zu ziehen.“, sagt Tierheimleiter Stephan Scheidl. Tierschutz Austria appelliert an alle, die es aus irgendeinem Grund nicht schaffen, die Versorgung eines Tiers zu gewährleisten, das nächstgelegene Tierheim zu kontaktieren, bevor man überhastete inakzeptable Entscheidungen trifft. "Viele Haustiere, speziell jetzt in der kalten Jahreszeit, haben besonders geringe Chancen draußen zu übergeben, sollten sie nicht rechtzeitig gefunden werden“, ergänzt Scheidl besorgt.