Schatzgräbertage mit Bernhard Fibich in der Amethyst Welt

Für alle Abenteuerlustigen gibt es gute Nachrichten: in den Herbstferien, von 24. Oktober bis 2. November, lädt das wetterfeste Familienausflugsziel Amethyst Welt Maissau in Niederösterreich zu den beliebten „Schatzgräbertagen“ ein.

Dabei wartet eine erlebnisreiche Woche, der der sich der Amethyst-Park als Ort voller kniffliger Rätsel präsentiert. Wer es schafft, alle Herausforderungen zu bewältigen, wird mit einem kleinen Schatz belohnt. Täglich um 15 Uhr finden außerdem spezielle Familienführungen im Edelsteinhaus statt – inklusive der nur noch für kurze Zeit laufenden Sonderausstellung "Farbwunder & Leuchtkraft“. Diese präsentiert ein einzigartiges Naturphänomen: unter UV-Licht leuchtende Steine! Ein besonderes Highlight erwartet Kinder und Familien gleich zum Auftakt am 24. Oktober: Österreichs Kinderliedermacher Nummer 1 – Bernhard Fibich – gastiert an diesem Tag wieder in der Amethyst Welt und wird ein buntes Best-Of seiner bekanntesten und beliebtesten Kinderlieder zum Besten geben.

© Kultur Konjunktur

In den Herbstferien stehen natürlich auch die heuer neu geschaffenen interaktiven Digitalerlebnisse bereit: Ein kniffliges Escape-Game sowie eine Wissenstour für Erwachsene und eine aufregende Detektiv-Geschichte für Kinder können im Zuge eines Besuches des Edelsteinhauses via einfacher Handy-App kostenlos in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist nur der Eintritt ins Edelsteinhaus, wo die virtuellen Erlebnisse ganz individuell ausgekostet werden können.