Schneller unterwegs mit Regionalbussen

Bahnverkehr und Busse bekommen in Niederösterreich gleichzeitig neue Fahrpläne.

Zeitgleich mit einigen Änderungen im Bahnverkehr werden sämtliche Fahrpläne der über 500 NÖVOG Buslinien in Niederösterreich am 15. Dezember auf das neue Fahrplanjahr umgestellt. NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ): „Die insgesamt 321 Verbesserungen im Fahrplangefüge der NÖVOG Busse bringen für die Fahrgäste bessere Anschlüsse, mehr Pünktlichkeit, mehr Verlässlichkeit und unterm Strich viele zusätzliche Verbindungen im öffentliche Verkehr Niederösterreichs. Für unsere Pendler und Schüler bedeutet dies eine größere Planungssicherheit, denn sie müssen pünktlich in die Arbeit oder Schule kommen“.

Anpassungen für die Pendler

32 Verbindungen werden demnach neu geschaffen, 146 Linien werden besser an Umstiegsverbindungen oder Schulzeiten angepasst. Außerdem werden 143 kleinere Anpassungen vorgenommen, um Pünktlichkeit und Sicherheit zu erhöhen. Alle neuen Verbindungen können über die Routenplaner AnachB sowie ÖBB-Scotty abgerufen werden.

Tullnerfeld mit kleinen Verschiebungen

So werden etwa im Tullnerfeld die Fahrten der Linie 140 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen um zwei Minuten verschoben, um die Umstiege vom Zug in Richtung Stockerau (Bezirk Korneuburg) sicherzustellen. Bei den Linien 352 und 355 bei Neunkirchen gibt es nun zusätzliche Kursfahrten, um die Verbindung von der NMS Neunkirchen nach Mollram bzw. Schönstadl (beide Bezirk Neunkirchen) herzustellen.

Verbesserung für Schüler

Im Mostviertel gibt es etwa Änderungen bei der Linie 630: Der Kurs 103 startet künftig ab Pichlhöhe (Oberösterreich) und stellt ab dort den Anschluss an den Regionalzug Richtung Amstetten her. Bei Hollabrunn wird der Kurs 119 der Linie 812 nach Beendigung der Lernstunde in der Volksschule ab Mitte Dezember auch über den Schulcampus geführt. Und im Waldviertel wird beispielsweise auf der Buslinie 701 künftig ein tagesdurchgängiger Zwei-Stunden-Takt zwischen Krems und Kottes mit Anschluss an die Franz-Josefs-Bahn in Krems sowie zusätzliche Verbindungen nach Unterrichtsende angeboten.