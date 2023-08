× ''Schutzengel'' werben für einen sicheren Schulweg

Die Aktion Schutzengel sorgt jedes Jahr zu Schulbeginn für mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit auf den Schulwegen.

Mit dem Schulbeginn am 4. September beginnt für 19.000 Erstklässler in Niederösterreich ein neuer Lebensabschnitt. Das Sicherheitsforum Niederösterreich und das Land starten daher heuer wieder die Aktion "Schutzengel". Die gelben Schutzengelflügel auf Plakaten werden auch in diesem Jahr wieder vor vor allen 625 Volksschulen und 1.063 Kindergärten in Niederösterreich erstrahlen. Ziel ist es, für jedes Kind die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu erhöhen. Mit der Aktion wird ein Beitrag geleistet, damit die Schul- und Kindergartenkinder sicher in der Schule und im Kindergarten ankommen und wieder unversehrt nach Hause kommen. “Es ist eine Zeit, in der wir alle aufeinander Rücksicht nehmen und besonders aufmerksam sein müssen”, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Obmann des NÖ Sicherheitsforums Willy Konrath mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Diesjähriger Pate der Aktion ist der Sänger Alexander Eder aus Neuhofen an der Ybbs. "Ich würde mir wünschen, dass man vorsichtig, aufmerksam und vor allem langsam an Schulen und Kindergärten vorbeifährt”, sagte Eder .