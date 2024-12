Skigebiete freuen sich über Rekord-Besuche

Nicht nur das Hochkar auch alle anderen der 12 Skigebiete in Niederösterreich profitieren von Schnee und gutem Wetter.

Niederösterreichs Skigebiete sind in den bisherigen Weihnachtsferien gut besucht gewesen. Auf dem Hochkar wurden aufgrund des schönen Wetters in Verbindung mit guter Schneelage seit Freitag an vier Tagen in Folge jeweils mehr als 4.500 Gäste verzeichnet. Höher als vor der Covid-Pandemie war die Nachfrage bei den Annaberger Liften und der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel. Bei den Ötscherliften in Lackenhof stach der vergangene Samstag mit 2.220 Besuchern heraus.

Hochkar ist beliebt wie schon lange nicht mehr

"Vier Tage in Folge mit jeweils mehr als 4.500 Gästen hat es am Hochkar schon lange nicht mehr gegeben. Aber auch in anderen Skigebieten sehen wir, dass zahlreiche Familien den 'NÖ Bergerlebnispass', die neue Saisonkarte in Niederösterreich, fleißig ausnutzen", zog die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Silvestertag Zwischenbilanz.

Auf dem Hochkar gab es am (gestrigen) Montag mit 4.826 Ersteintritten die Höchstmarke der bisherigen Weihnachtsferien. "Der Shuttledienst vom Parkplatz bei der ehemaligen Mautstation in Lassing auf das Hochkar ist gut angenommen worden", sagte Karl Weber, Geschäftsführer der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH.

Online-Buchen ist besser für Planung

Aktuell stehen in Niederösterreich zwölf Skigebiete sowie zusätzlich die Rax-Seilbahn für das Schneeschuhwandern zur Verfügung. "Der Ausblick für die zweite Hälfte der Weihnachtsferien bis zum Dreikönigstag ist durchaus gut, mancherorts ist wieder etwas Neuschnee angesagt", blickte Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, voraus .„Wir ersuchen alle unsere Gäste vorab und online zu buchen, sehr viele nutzen diese Möglichkeit bereits. Das bringt gerade bei höherem Besucheraufkommen Komfort und Sicherheit mit sich. Auch wer nur einige Tage im Vorhinein bucht, kommt bereits in den Genuss des Frühbucherrabatts. Es gilt jedenfalls: Je früher, desto günstiger. Online immer rund 15 Prozent günstiger als vor Ort an Kassa oder Ticketautomat. Mit dem Sorglos-Paket um fünf Euro pro Skitag ist zudem ein kostenloses Storno möglich“, appelliert Markus Redl.