Überfüllte Pisten: Kleine Skigebiete im Mühlviertel als Alternative

Silvester wird wieder weniger Ansturm auf den Pisten erwartet.

Für die Feriengäste haben nun auch die kleineren Skigebiete im Mühlviertel ihre Lifte in Betrieb. Am Sternstein in Bad Leonfelden (Bez. Urfahr-Umgebung) sind alle Pisten offen. Zu Silvester ist durchgehender Betrieb bis 16 Uhr. Normalerweise können Tourengeher am Dienstag und Donnerstag bis 21 Uhr die Aufstiegsspur nutzen, Silvester ist es allerdings nur bis 16 Uhr möglich.

In Liebenau (Bez.Freistadt) kann man Skifahren, jedoch noch nicht langlaufen. Die Loipen sind geschlossen. Im Anfängergebiet der Linzer, in Kirchschlag (Bez. Urfahr-Umgebung) konnte bisher nur der Babylift öffnen.

Am Sonntag mussten in Niederösterreichs Skigebieten aufgrund von Überfüllung immer wieder Parkplätze gesperrt werden. Auf der Wurzeralm (Bez. Kirchdorf) passiere das laut Kassapersonal "so gut wie nie, weil die vielen Tourengeher laufend wegfahren".