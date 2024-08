So viele Wespen-Einsätze wie noch nie

Feuerwehren im Dauereinsatz: Die diesjährige Wespensaison hat einen noch nie dagewesenen Höhepunkt erreicht, da Wespen in diesem Jahr besonders aktiv sind.

Niederösterreich. Die Feuerwehren sind wegen Wespen im Dauereinsatz: Es gibt einen noch nie dagewesenen Höhepunkt der Wespensaison. Die Feuerwehr berichtet von einer signifikanten Zunahme der Einsätze zur Entfernung von Nestern. So berichten etwa Johann Klausberger und Josef Mayr von der Feuerwehr Niederneukirchen im Bezirk Linz-Land gegenüber "fotokerschi.at", dass die Anzahl der wöchentlichen Einsätze bereits das Niveau des gesamten Vorjahres erreicht hat.

Diese Situation stellt eine besondere Herausforderung dar, insbesondere in Fällen, in denen Menschen mit Insektenallergien oder Kinder betroffen sind. In solchen Fällen müssen die Nester schnell entfernt werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Sehr große Wespennester entfernt

Günstige Wetterbedingungen, wie warme Temperaturen und ausreichend vorhandene Nahrungsquellen könnten den Wachstum der Wespenpopulation begünstigt haben, vermuten die erfahrenen Feuerwehrleute. Meistens handelt es sich um kleine Wespennester, die in schwer zugänglichen Bereichen gebaut werden. Allerdings haben Klausberger und Mayr auch sehr große Exemplare vorgefunden, von denen einige vorsichtig demontiert und für Schulungszwecke und Demonstrationen aufbewahrt wurden. Einige dieser Wespennester erreichen beachtliche Größen, wie die beiden Feuerwehrmänner eindrucksvoll zeigen konnten.

Aktuelle Zahlen vom Landesfeuerwehrkommando OÖ zeigen, wie dramatisch die Zahlen zu Insekteneinsätzen gestiegen sind:

2021: 3.758 Einsätze

2022: 5.397 Einsätze

2023: 4.455 Einsätze

2024 (bis 29. August): bereits 10.889 Einsätze

Diese drastische Zunahme unterstreicht die außergewöhnliche Intensität der diesjährigen Wespensaison und die damit verbundenen Herausforderungen für die Feuerwehren in Oberösterreich.