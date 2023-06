Sohn (12) in Hundekäfig – wie irre ist die Mutter?

Vermutet werden eine gravierende psychische Störung und eine rundum sadistische Persönlichkeit.

NÖ. Die 32-Jährige aus Waidhofen an der Thaya prügelte ihren 12-jährigen Sohn fast täglich, sperrte ihn zur Strafe in einen Hundekäfig und überschüttete ihn im Winter mit kaltem Wasser, während sie die Fenster der Wohnung aufriss. Am Ende hatte der Bub nur noch 26,8 Körpertemperatur, er fiel ins Koma und konnte erst nach langem Spitalsaufenthalt genesen. Jetzt ist er beim getrennt lebenden Vater, der die Affäre ins Rollen gebracht und das Jugendamt alarmiert hatte.

Bei einer Kontrolle flog das Martyrium auf. Gegen die mutmaßliche Peinigerin, die in U-Haft sitzt, wird wegen Quälens und Vernachlässigung, Freiheitsentziehung und versuchten Mordes ermittelt. Ein psychiatrisches Gutachten über den Geisteszustand der Waldviertlerin, die ganz Österreich entsetzt, wurde in Auftrag gegeben.