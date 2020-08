Spektakulärer Fahrzeugbrand auf der A2

Ein BMW geriet auf der Südautobahn in Vollbrand.

Zu einem spektakulärem Einsatz kam es in der Nacht auf Samstag auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neudorf. Ein BMW geriet gegen 3 Uhr in Fahrtrichtung Süden am Pannenstreifen in Brand. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen.

© FF Wiener Neudorf

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf rückte mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann aus und könnte den in Vollbrand stehenden BMW rasch abgelöscht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten führten die Wiener Neudorfer Feuerwehrmänner die Bergung des ausgebrannten Wracks mit dem Kran des Wechselladerfahrzeugs durch.

© FF Wiener Neudorf

Die Feuerwehr empfiehlt einen tragbaren Feuerlöscher im Fahrzeug mitzuführen, dieser sollte fest aber leicht entnehmbar montiert werden. Damit besteht die Chance einen Entstehungsbrand vor dem Eintreffen der Feuerwehr erfolgreich zu bekämpfen. Eine Beratung über die optimale Größe, das verwendete Löschmittel sowie die Handhabung sollte vor dem Kauf bei einer Fachfirma oder einem Autofahrerclub erfolgen.