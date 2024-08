Stiere brechen durch und fallen in Güllekanal

Drei Stiere sind Donnerstagnacht in einem Bauernhof in Pölla (Bezirk Zwettl) durch einen Spaltboden gebrochen und so in einem Güllekanal gelandet.

Drei Stiere sind Donnerstagnacht in einem Bauernhof in Pölla (Bezirk Zwettl) durch einen Spaltboden gebrochen und so in einem Güllekanal gelandet.

Die Feuerwehr rückte aus, um sie zu befreien, was auch gelang. Alle drei Tiere blieben unverletzt. Einsatzleiter Karl Kainrath, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altpölla, bestätigte auf APA-Nachfrage einen entsprechenden Bericht der "NÖN" (online) vom Samstag.

Wathosen und Atemschutzausrüstung Die Einsatzkräfte mussten dabei mit Wathosen und Atemschutzausrüstung in den Güllekanal steigen, der einen halben Meter hoch mit Fäkalien gefüllt war, erläuterte Kainrath. Zwei der Stiere wurden mit Leinen und Umlenkrollen aus dem Kanal herausgezogen. Rinder im Stall umgesiedelt Für den dritten, der sich, offensichtlich von den Gasen betäubt, niedergelegt hatte, mussten andere Rinder im Stall umgesiedelt und weitere Spaltböden geöffnet werden. Anschließend wurde der Stier per Telelader und Kettenzug befreit. Jedes der drei Tiere wiegt laut Kainrath rund 750 Kilogramm.