England-Touristin oben ohne im Brunnen von Florenz

Diese Touristin war freizügig unterwegs.

Riesige Empörung brach in Florenz aus, als eine englischsprachige Touristin oben ohne im Springbrunnen von Florence herumschwamm, bevor sie Freunde einlud, sich ihr anzuschließen.

Wie Gott sie schuf

Die blonde Frau wurde beim Schwimmen im Brunnen auf der Piazza Santo Spirito in Florenz gefilmt und trug einen hauch von Nichts. Sie fragte sogar andere Leute, die am Rand des Beckens saßen: „Kommst du rein?“, aber niemand schien sich ihr in das trübe Wasser zu gesellen.





Aufregung im Netz

Nachdem Aufnahmen ihrer nächtlichen Schwimmstunde in den sozialen Medien geteilt wurden, kritisierten Einheimische die Touristin, die im Brunnen badete, und sagten: „Scham sollte wieder in Mode kommen.“

Eskapaden

Das Ganze geschah nur wenige Tage, nachdem eine andere Touristin, deren Nationalität nicht bekannt ist, auf eine wertvolle Statue von Bacchus im Viertel Borgo San Jacopo in Florenz geklettert war, um Sex mit dem berühmten Kunstwerk zu simulieren.