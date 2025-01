Stift Göttweig hat einen neuen Abt gewählt

Der Konvent von Stift Göttweig hat am 8. Jänner Patrick Schröder zum 66. Abt der Abtei gewählt.

Im Benediktinerstift Göttweig wurde am Mittwoch mit Patrick Schöder ein neuer Abt gewählt. Er folgt auf Abt Columban Luser, der dieses Amt 15 Jahre lang ausübte. Letzterer hat sein Amt aus Altersgründen zur Verfügung gestellt. Schöder ist der 66. Abt von Göttweig. "Abt Columban hat dieses Amt über 15 Jahre lang mit Besonnenheit, spirituellem Tiefgang und Weitsicht ausgeübt", wurde seitens des Benediktinerstiftes betont. Besonders die Erneuerung der gesamten Dachanlage werde in Erinnerung bleiben.

Seit 2021 Bischofsvikar

Nachfolger Patrick Schöder wurde 1983 in Durban in Südafrika geboren, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Die Familie übersiedelte danach in die väterliche Heimat nach Österreich. Zunächst trat er in das Priesterseminar St. Pölten ein, wo er mit dem Studium der Theologie begann. 2006 entschied er sich für den Eintritt in das Benediktinerstift Göttweig, dem er besonders durch den damaligen Abt Clemens Lashofer verbunden war. 2010 legte Schröder die Ewige Profess ab. Er studierte Theologie, Religionspädagogik und Anglistik in St. Pölten und Salzburg und wurde am 24. Juni 2011 zum Priester geweiht. Seit 2021 ist Schöder Bischofsvikar für Hochschulen/Universitäten und Studierendenseelsorge in der Diözese St. Pölten.