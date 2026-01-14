Storchenparty im Landesklinikum Scheibbs: Informationsabend für werdende Eltern

Bereits zum wiederholten Mal lädt das Team der Geburtenstation im Landesklinikum Scheibbs werdende Eltern und Interessierte zur Storchenparty ein.

In entspannter, ungezwungener Atmosphäre können sich Besucherinnen und Besucher über alles Wichtige rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett informieren und das geburtshilfliche Team persönlich kennenlernen. „Wir freuen uns sehr, dass sich dieses Konzept so gut etabliert und von zahlreichen Familien, auch außerhalb des Bezirkes, so positiv angenommen wird. Es ist eine Freude zu sehen, mit welchem Engagement alle beteiligten Berufsgruppen an den Vorbereitungen arbeiten und damit die Veranstaltung so erfolgreich machen“, berichtet die Fachärztin OÄ Dr. Wewe, die damals mit ihrer Idee den Grundstein für die Storchenparty legte.

497 Babys im Landesklinikum 2025

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, wie lebendig die Geburtshilfe am Standort ist: Im Jahr 2025 erblickten insgesamt 497 Babys im Landesklinikum Scheibbs das Licht der Welt – ein starkes Signal für das Vertrauen zahlreicher Familien in die geburtshilfliche Versorgung vor Ort. Auch personell hat sich in jüngster Zeit eine bedeutende Änderung ergeben: Daniel Haubenberger hat die Leitung der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe übernommen, nachdem Peter Diridl nach vielen Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde. Damit steht die Abteilung unter neuer fachlicher Führung, während gleichzeitig Kontinuität im Team gewährleistet bleibt. Alle werdenden Eltern und Interessierte sind zur Storchenparty am Donnerstag, den 29. Jänner 2026, von 17:00 bis 19:00 Uhr in den Veranstaltungssaal des Landesklinikums Scheibbs eingeladen.