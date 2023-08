× Sturm legte Badner Bahn stundenlang lahm

Ein heftiger Sturm sorgte für eine mehrstündige Sperre der Badner Bahn.

Baden. Das Tief Zacharias sorgte am Montag im Osten Österreichs neben weiteren Regenschauern auch für heftige Sturmböen. Am Vormittag musste deswegen sogar in der Stadt Baden die Strecke der Badner Bahn gesperrt werden.



Gefahr in Verzug. Nachdem mehrere gebrochene Äste an Bäumen im Ortsteil Leesdorf auf die Geleise und auf ein direkt angrenzendes Wohnhaus herabzustürzen zu drohten, war es notwendig zwei Bäume komplett abzutragen. Deshalb musste ein Teil der Waltersdorferstraße gesperrt werden. Die Strecke der Badner Bahn war auch betroffen.

Sperre. Damit die Bäume gestutzt werden konnten, musste die Fahrleitung im betroffenen Abschnitt stromlos geschaltet und durch Mitarbeiter der Wiener Lokalbahnen geerdet werden. Nach fast drei Stunden konnte der Zugsverkehr gegen 13 Uhr wieder aufgenommen werden.