× Tierhasser entsorgte kleines Katzenbaby in Mülltonne

Herziges und hilfloses Miauen aus der Mülltonne schreckte besorgte Anwohner auf.

NÖ. Der Tierhasser entsorgte das erst drei Wochen alte Katzenbaby in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) in der Mülltonne einer Wohnanlage und ließ es bei brütender Hitze zum Sterben zurück. Mehrere Anwohner wurden am Sonntagnachmittag auf die lauten Schreie der Katze aufmerksam und wählten sofort den Tiernotruf. Die Tierrettung Icara rückte sofort aus und barg den kleinen Stubentiger.

© Icara.at ×

© Icara.at ×

Mehrere Zeugen hörten Stubentiger miauen und retteten ihn.

© Icara.at ×

Tierrettung versorgte Katze.

Das stark dehydrierte Katzenbaby wurde versorgt, gefüttert und befindet sich nun im Tierheim.