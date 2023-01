Tödlicher Böllerunfall: Zweiter 18-Jähriger verstarb im Spital

Eine Woche nach dem schweren Böllerunfall in Ternitz ist nun auch der zweite 18-Jährige im Spital verstorben.

Schauplatz des Vorfalls im Bezirk Neunkirchen war kurz vor 0.30 Uhr ein Feld. Mehrere einheimische Jugendliche schossen dort Kugelbomben ab. Dazu wurden nach Polizeiangaben rund 50 Zentimeter lange Rohre aus Plastik platziert. Ein 18-Jähriger dürfte sich bei der Explosion in unmittelbarer Nähe zu dem Böller aufgehalten haben – er verstarb noch in der Silvesternacht. Ein zweiter 18-Jähriger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in ein Grazer Krankenhaus geflogen – auch er ist nun im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Ein 17- und ein 19-Jähriger erlitten bei der Explosion Blessuren.