Überfall auf Tankstelle: Polizei sucht diese Männer

Lichtbilder veröffentlicht - Täter bedrohte Angestellten mit Pistole und flüchtete mit geringer Beute

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Hirtenberg (Bezirk Baden) hat die Polizei am Freitag um Hinweise gebeten. Lichtbilder des Verdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt veröffentlicht. Der etwa 1,80 große Mann soll am 29. November des Vorjahres einen Angestellten mit einer Pistole bedroht haben. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß mit geringer Beute. Der Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Der nunmehr Gesuchte hatte die Tankstelle gegen 4.15 Uhr betreten. Zu dem Angestellten sagte er laut Polizei "Achtung Überfall. Hände hoch. Nichts machen, keinen Knopf drücken". Weiters ergingen die Forderungen, Geld aus der Kassenlade zu nehmen und Bares sowie Zigaretten in eine Papiertasche zu geben.

Bekleidet war der Täter überwiegend dunkel, er trug u.a. eine Sturmhaube und Einweghandschuhe. Gesprochen hat der Gesuchte hochdeutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, sind an die Polizeiinspektion Hirtenberg (Tel.: 059133-3307) erbeten.