Ein 52-Jähriger und seine 15-jährige Tochter sind am Sonntagnachmittag bei einem Motorradunfall in Heiligenkreuz (Bezirk Baden) schwer verletzt worden.

Der Lenker aus dem Bezirk Mödling war aus vorerst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen, das Zweirad stürzte über eine Böschung in ein Waldstück. Der Mann und das Mädchen wurden von Notarzthubschraubern in die Landeskliniken Wiener Neustadt und Baden geflogen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.